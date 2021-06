Come investire in borsa oggi: consigli, suggerimenti e strategie

La crescita mondiale accelera e spinge al rialzo le principali piazze finanziarie, soprattutto dopo i dati positivi sul PIL USA e UE relativi al primo trimestre 2021. Dall’inizio dell’anno ad oggi l’Euro Stoxx 660 è salito di oltre il 14,5%, mentre l’FTSE MIB è aumentato del 13,7%, prestazione simile a quella del DAX 30 che ha raggiunto nuovi massimi a giugno.

Anche la borsa americana continua a muoversi al rialzo, con un incremento del 13,7% nel 2021 dello S&P500 e del 7,7% del Nasdaq 100. Senza dubbio non mancano opportunità per investire in borsa oggi, tra il rally delle materie prime, la rotazione dei titoli ciclici e la ripresa dell’economia grazie alle riaperture.

Allo stesso tempo, bisogna analizzare con attenzione i fattori di rischio, pianificare una strategia d’investimento sostenibile e utilizzare correttamente il money management per fare trading di azioni in modo efficace. L’approccio migliore consiste nel puntare innanzitutto sulla buona formazione, migliorando le proprie competenze per comprendere come operare sui mercati in maniera efficiente.

Trading online: cosa bisogna sapere per iniziare a investire in borsa

Al giorno d’oggi è abbastanza semplice cominciare a investire in borsa, grazie alle nuove tecnologie in ambito finanziario, in ogni caso è importante sapere come procedere per evitare errori e minimizzare i rischi.

Prima di tutto è fondamentale scegliere il broker giusto, selezionando i migliori intermediari regolamentati del settore, per valutare le soluzioni d’investimento proposte e individuare la piattaforma di trading più adatta alle proprie esigenze. Dopodiché bisogna provare i servizi del broker con un conto demo, aprendo un conto di trading per investire in modo simulato in borsa e fare pratica.

Con il conto demo è possibile apprendere i meccanismi del mercato borsistico, imparare come posizionare gli ordini e in che modo utilizzare gli strumenti per l’analisi tecnica. Inoltre, è essenziale capire come gestire le funzionalità per la gestione del rischio, impostando in modo corretto gli ordini automatici di stop loss e take profit.

Per aumentare le proprie conoscenze è possibile usare le risorse fornite dai broker, rivolgersi a portali specializzati autorevoli, seguire corsi online per investire in azioni e acquistare libri sul trading. Prima di cominciare a realizzare investimenti con soldi reali bisogna anche sapere creare una strategia operativa, in linea con i propri obiettivi e la propensione al rischio che si è disposti a correre.

Conviene investire in borsa oggi? Ecco le previsioni degli esperti

Per molti esperti il 2021 sarà un anno positivo per la borsa, con importanti opportunità per gli investitori. Secondo le previsioni sui mercati finanziari dei principali esperti di economia, le prospettive migliori sono per le borse europee, le quali potrebbero mettere a segno un anno record nel post-Covid. I motivi principali secondo la banca d’affari sono i segnali economici positivi nell’Eurozona, un’inflazione in crescita ma sotto controllo rispetto agli Stati Uniti, gli effetti del Recovery Fund e il forte aumento degli utili per azione.

Ovviamente, investire nelle azioni non garantisce un risultato immediato, infatti secondo la BCE nel breve termine rimane uno scenario di generale incertezza, mentre stime più ottimistiche sono legate a un orizzonte temporale di lungo periodo. Allo stesso tempo un investitore può operare in qualsiasi contesto, basta sapere come fare e avere le giuste competenze, per essere in grado di investire sia nelle fasi rialziste sia in quelle ribassiste.

Ad esempio, con il trading online è possibile investire nella borsa con i CFD, strumenti finanziari derivati che consentono di operare nel breve termine, sfruttando la volatilità delle quotazioni e i movimenti dei prezzi dei titoli. Questo approccio richiede capacità adeguate nell’analisi tecnica e nel money management, tuttavia permette di investire anche nelle situazioni più turbolente dei mercati, oltre alla possibilità di proteggere le posizioni di lungo termine più a rischio.

Naturalmente, una strategia d’investimento può prevedere anche posizioni con orizzonti temporali più ampi, ad esempio costruendo un portafoglio diversificato e resiliente con una corretta asset allocation, scegliendo asset class adatte agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ad ogni modo, l’aspetto fondamentale rimane una formazione di qualità, essenziale per giocare in borsa con il trading online in modo efficiente.