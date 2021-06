Un riconoscimento nazionale all’Azienda Gigliotto Tenute di Piazza Armerina

Come riporta il sito VeneziaToday ” si terrà sabato 26 giugno, a Firenze, la premiazione dei vincitori del Premium International Florence Seven Stars, con l’ambasciatrice Marie Sidsel Hover nel ruolo di madrina e la presenza dell’ambasciatore Gaetano Cortese. La cerimonia avverrà nel corso del Gran Concerto d’Estate fiorentina tenuto da professionisti dell’Accademia fiorentina di MusicArea di Firenze sul “Belvedere” del Plus Florence.

Il premio va alle migliori figure delle arti, della cultura e della scienza, alle imprese innovative, al made in Italy con capacità di generare ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, ambientali e produttivi: è l’assegnazione del Premium International Florence Seven Stars ad accreditarne il valore e ad esserne degna testimonianza. La giuria, composta da sette giurati internazionali e presieduta dallo storico d’arte moderna e contemporanea Carlo Franza, attraverso più sessioni di lavoro ha selezionato la rosa dei vincitori”

Per la categoria Azienda dell’Anno la preferenza è andata all’AZIENDA GIGLIOTTO TENUTE di Piazza Armerina.