Viabilità. Ultimati i lavori di manutenzione sulle SP 19 e 46 territorio di Nicosia

Continua a pieno ritmo il programma di manutenzione delle strade provinciali. “E’ un obiettivo prioritario per il Libero Consorzio Comunale di Enna- ha ribadito il commissario straordinario Girolamo Di Fazio- stiamo dando seguito, grazie all’Ufficio Tecnico , diretto dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso e al suo gruppo di lavoro, al Piano triennale delle Opere pubbliche, già approvato, dove sono inseriti progetti di manutenzione con copertura finanziaria che riguardano la quasi totalità delle strade provinciali, rimaste da tempo senza una manutenzione adeguata a causa della crisi finanziaria che ha colpito le ex Province siciliane. Oggi l’Ente è in salute e molti progetti stanno ripartendo per dare risposte alle esigenze delle comunità”. L’ultimo progetto già realizzato in ordine di tempo riguarda la zona nord della provincia e precisamente il territorio di Nicosia. Sono stati ultimati i lavori di manutenzione sulla Sp 19 dove è stato ripristinato un tratto di questa arteria dove si è verificato un forte avvallamento. Il progetto ha previsto la realizzazione nella sede stradale di un cassonetto e la messa in opera dell’asfalto. Lo stesso intervento è stato realizzato sulla Sp 46 in prossimità del campo sportivo di Villadoro. La ditta, Opera Costruzioni di Enna, ha provveduto alla pulitura delle cunette, alla posa di un cassonetto e dell’asfalto per ripristinare la sede stradale. Gli interventi sono stati realizzati con i fondi del bilancio dell’Ente. A seguire tutte le fasi di realizzazione degli interventi il direttore dei lavoro e responsabile unico del procedimento, il geometra Angelo Cremona coadiuvato nei sopralluoghi dal personale stradale dell’Ente. ​