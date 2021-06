ASP Enna. Vaccini, da domani 3 giugno 2021, in Sicilia le prenotazioni per gli over 16 anni.

Al via anche in Sicilia, da oggi, 3 giugno, le prenotazioni per le vaccinazioni antiCovid per chi ha tra 16 e 39 anni. L’estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose).

«Da domani – evidenzia la nota della Presidenza della Regione Siciliana – nell’Isola, quindi, chiunque potrà vaccinarsi. È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l’unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia».

Il Direttore del Servizio di Epidemiologia e Statistica Sanitaria dell’ASP di Enna, dott. Franco Belbruno, e il Data Manager per la campagna vaccinale, dott. Natale Lagrotteria, forniscono la stima numerica della nuova fascia di popolazione da vaccinare: “La popolazione totale 16-39 anni, in provincia di Enna e nel territorio del Comune di Capizzi, è di 44289 persone.

Nella serata di ieri, 1° giugno ’21, i vaccinati della fascia d’età in argomento erano 4739, il 10.7%. Restano, pertanto, 39550 cittadini potenzialmente vaccinabili a cui si estende l’invito corale, sicuramente gradito e accolto, ad aderire alla campagna di vaccinazione”.