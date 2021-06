ASP Enna. Report vaccini: 91.972 le dosi somministrate

I vaccini somministrati in provincia di Enna, in 143 giorni di campagna vaccinale, sono stati 91.972 conteggiando prime e seconde dosi alla data del 29 maggio 2021. Le dosi Pfizer somministrate sono in totale 66.008, pari al 71,77% del totale, 13.785 è la somma delle dosi AstraZeneca (14,99%), le dosi Moderna sono state 9.572 (10,41%) e il restante 2,83%, pari a 2607 dosi, è riferito al vaccino monodose Janssen.

Complessivamente, è stato vaccinato, al 29 maggio 2021, il 37,51% della popolazione target dei residenti nell’ambito territoriale dell’ASP di Enna, con almeno una dose; più del 20%, considerando la mono dose Janssen, ha concluso il ciclo di vaccinazione.

Sulla base della ripartizione in riferimento ai target inseriti al momento nella campagna vaccinale, pronta a ricevere ulteriori cambiamenti nei prossimi giorni, il dato relativo alle fasce di età registra numeri importanti nella suddivisione della popolazione vaccinata con almeno una dose:

i cittadini ultraottantenni sono 10.340; da 70 a 79 anni, 11.496; nella fascia 60 – 69 anni i vaccinati sono 13.188; la fascia 50 -59 registra 12.015 cittadini e poi a seguire le altre altre fasce di popolazione.

Alla vigilia dell’ulteriore apertura della campagna vaccinale alla popolazione, l’invito a vaccinarsi è sempre più importante.