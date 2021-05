ASP Enna. Entusiasta l’adesione alla vaccinazione da parte dei giovani maturandi

I giovani maturandi non hanno dimostrato alcun timore a vaccinarsi con vaccini diversi da Pfizer e Moderna. “Nel primo giorno della campagna, mercoledì 26 maggio 2021, sono stati vaccinati 201 maturandi e l’82% di essi ha scelto Janssen (J&J) mentre il 10% ha scelto AstraZeneca”, informa Natale Lagrotteria, Data Manager della campagna vaccinale dell’ASP di Enna.

“Questi giovani sono stati esemplari e il loro messaggio è chiaro: Non è pericoloso il vaccino ma è pericoloso non vaccinarsi! Con il vaccino rompiamo le catene del covid!”.

Dopo 140 giorni effettivi di vaccinazione, oltre il 35% della popolazione target è stata vaccinata con almeno una dose mentre il 20%, considerando la mono dose Janssen, ha concluso il ciclo di vaccinazione. In merito ai cittadini ultraottantenni, aggiunge: “In provincia di Enna, il 75,56% sono gli over 80 vaccinati con almeno con una dose mentre ha ricevuto la seconda dose il 62,81%. In termini relativi, il Comune di Sperlinga è il comune con il target di vaccinazione maggiore in provincia: il 62,11% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose, grazie alla recente vaccinazione di massa decretata dalla Regione”.

Nei grafici, le dosi somministrate il 26 maggio (in tot. 1603).