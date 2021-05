Aidone aderisce alla manifestazione “Voler bene all’Italia 2021”

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Aidone, su invito del circolo Legambiente di Piazza Armerina e in collaborazione con l’associazione Ecomuseo “I semi di Demetra”, aderisce a “Voler Bene all’Italia”, l’ iniziativa dedicata ai piccoli Comuni organizzata da Legambiente in collaborazione con Symbola insieme a un vasto comitato promotore e con il contributo di Open Fiber.

Protagonisti dell’iniziativa sono i piccoli borghi, baluardo di una bellezza antica da preservare, capaci al contempo di puntare su innovazione sostenibile, turismo di prossimità, presidio e tutela dei territori e della biodiversità e di reagire allo spopolamento abitativo che li caratterizza, anche in tempi di pandemia.

Così domenica 30 maggio alle ore 17 presso il Beteya Innovation Hub di Via Erbitea avremo l’onore di ospitare il vice-presidente nazionale di Legambiente, Edoardo Zanchini; Domenico Fontana, responsabile di Legambiente per le politiche per il Mezzogiorno; Anita Astuto, responsabile di Legambiente Sicilia per Energia e Clima e l’Ingegnere Guido Sciuto, energy manager della società Ambiens, una “giovane” realtà che sta crescendo rapidamente e che da qualche anno ha dato vita nel territorio di Piazza Armerina a un parco tecnologico, dov’ è possibile prendere contatto con le varie forme di energie rinnovabili. L’ingegnere Sciuto farà il punto sullo stato dell’arte della normativa sulle comunità energetiche e racconterà della sua esperienza di “costruzione” di comunità energetiche nelle Marche.

L’invito è esteso a tutta la comunità ma nel rispetto della normativa anti covid l’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti. Per chi volesse seguire a distanza, è prevista la diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Piazza Armerina.