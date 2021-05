BREVI DA PIAZZA ARMERINA

26/ maggio Sport – La società GEAR SIAZ di Piazza Armerina ha ufficializzo la conferma in panchina di Cristiano Goulart. Il tecnico italo brasiliano sarà nuovamente a capo dello staff tecnico biancazzurro nel Campionato Nazionale di Serie A2 21/22.

26/maggio Proteste dei cittadini – “In via Carmelo Di Marco gli alberi sono fuori controllo, servirebbe una potatura dato che hanno superato perfino i lampioni della luce e la sera non si vede nulla, rendendo la strada impraticabile”

26/maggio Pandemia – Scende a 43 il numero dei positivi al covid19 a Piazza Armerina

25/maggio Lavori pubblici – Procede l’iter per la ristrutturazione del teatro Garibaldi che consentirà la messa in sicurezza dello stabile e il rifacimento/restauro di alcune parti. E’ stato nominato in quest giorni lo staff che collaborerà il Responsabile unico del progetto. Presto dovrebbero iniziare i lavori.

25/maggio Turismo – Nella centralissima, e in fase di ristrutturazione, piazza Pio La Torre e nei locali del Palazzo Monteprestami nasceranno due nuovi punti di accoglienza turistica. Quest’ultimo sarà realizzato grazie ad un finanziamento di 200 mila euro ottenuto partecipando ad un bando del Gal “Rocca di Cerere”

25/maggio Lavori Pubblici – L’ex scuola santa chiara diventa il nuovo ufficio del giudice di pace. “Oltre a riqualificare un sito storico tra i più belli della nostra Città – ha dichiarato il sindaco Cammarata – andremo a risparmiare una somma importante che oggi spendiamo per l’affitto, a tutto vantaggio dell’intera comunità.