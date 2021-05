Archeologia – Nuove interpretazioni per i mosaici del Triclinio

Il 29 maggio 2021 alle ore 10:00, il Prof. Paolo Barresi dell’Università Kore di Enna, presso la Villa Romana del Casale, illustrerà le Nuove interpretazioni per i mosaici del Triclinio. L’ingresso, a pagamento con prenotazione obbligatoria su: https://youline.eu/laculturariparte.html, sarà consentito secondo le modalità anticovid19 in atto vigenti. Per informazioni: 0935 687667