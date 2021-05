Antonello Venditti a Enna il primo agosto. Si esibirà all’interno del Castello di Lombardia

Antonello Venditti tornerà ad esibirsi dal vivo in tutta Italia con “Unplugged Special Special 2021”. Nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali. In questi speciali concerti il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio.