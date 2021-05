Gianna Nannini sarà il 20 agosto a Enna con lo spettacolo “Piano Forte e Gianna Nannini – La differenza””

Gianna Nannini per ritrovare il suo pubblico questa estate torna in tour in un’inedita versione pianoforte e voce. Il titolo dello spettacolo non lascia spazio a dubbi,”PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”. L’artista si esibirà in Sicilia nelle seguenti date

ENNA – 20 AGOSTO 2021 (CASTELLO DI LOMBARDIA)

TAORMINA- 21 AGOSTO 2021 (TEATRO ANTICO)

CEFALÙ – 24 AGOSTO 2021 (CASTELLO BORDONARO)

Biglietti disponibili in prevendita da oggi su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali