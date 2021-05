E’ morto Franco Battiato, un grande siciliano e un grande artista

Franco Battiato è morto nella sua casa di Milo. Il cantante, uno dei più grandi artisti del nostro Paese, è scomparso all’età di 76 anni. Ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità.

Battiato appariva raramente in pubblico da quando si fratturò il bacino e il femore nel 2017. Nel 2019 si era ritirato del tutto dalle scene per via di un malore e delle sue condizioni di salute piuttosto preoccupanti. Scompare un grande siciliano, un grande uomo di cultura e di spettacolo che attraverso al contaminazione di generi ha espresso tutta la sua genialità. I funerali avverranno in forma privata.