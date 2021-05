AVIS Enna: i giovani sono il futuro e la linfa dell’Associazione

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

In questi mesi il Covid ha fermato molte attività, modificato le abitudini di ognuno di noi, limitato gli spostamenti e soprattutto i momenti di aggregazione. Ciò è accaduto in tutte le realtà del territorio nazionale, anche in Avis, ma non ha di certo fermato la voglia di continuare a fare volontariato e promozione alla donazione del sangue. I volontari dell’ Associazione hanno svolto i loro incontri principalmente online, come l’ Assemblea ordinaria dei Soci, ma non hanno mai fermato il loro impegno sociale.

A non fermarsi sono stati soprattutto i giovani, i pilastri dell’Avis, che ogni giorno con le loro idee e con il loro infinito entusiasmo portano avanti lo spirito dell’Associazione. I giovani della Consulta comunale, costituitasi il 24 settembre 2020, coordinata da un’energica Martina Savoca, in questi mesi hanno offerto il loro prezioso contributo alla causa della donazione e della sensibilizzazione su temi sanitari e sociali. I giovani avisini sono stati presenti alla tappa ennese del Giro d’Italia, con uno stand informativo; hanno partecipato ad un webinar di formazione online, relativo al tema Covid, organizzato dal CSVE, ed inserito all’interno del progetto “Mi curo di te” , che ha successivamente permesso ad alcuni di loro di tenere un incontro online aperto a tutti i donatori divulgando informazioni dettagliate in merito alla diffusione del virus e alla prevenzione.

I ragazzi hanno dato vita ad una rubrica social dal nome “Posso donare se…”: ogni lunedì viene pubblicata una curiosità sulla donazione, il tutto grazie alla straordinaria e cortese collaborazione del Dott. Francesco Spedale, Direttore dell’ UOC Servizi Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASP Enna, Ospedale Umberto I.

Ogni giovedì, invece, sulla loro pagina Istagram i ragazzi propongono un simpaticissimo quiz, gestito da Andrea Cufari, a cui tutti possono partecipare e riguarda anch’esso delle curiosità sulla donazione e sul sangue in generale, un modo per tenersi sempre aggiornati e apprendere nuove informazioni. Su proposta di due componenti della Consulta, Paola Francesca Martinez e Luca Ingrassia, la coordinatrice Martina è stata ospite dell’ ACR (Associazione Cattolica Ragazzi) in un podcast per parlare della donazione e dell’associazionismo, rispondendo egregiamente a tutte le domande, rispecchiando la preparazione dei volontari Avis.

Tra gli obiettivi della Consulta c’è quello di entrare in relazione con le realtà presenti nel territorio e a tal proposito i giovani, insieme al Direttivo dell’Avis comunale di Enna, a marzo, hanno preso parte, al video, realizzato dall’Associazione Libera contro le mafie, in ricordo delle vittime di mafia.

La grinta di Martina Savoca, la determinazione di Alisea Cufari, la dolcezza di Serena Scialfa, la carica di Federica Gallina, l’entusiasmo di Greta Stella e l’allegria di Alessia Bonasera sono il collante per un gruppo, nato grazie ad Elia Zodda, che ogni giorno, con le loro idee, coinvolge l’intera Associazione in eventi che renderanno l’Avis sempre più una realtà meravigliosa. A questi ragazzi va il profondo grazie e il costante supporto da parte di tutto il Consiglio Direttivo.