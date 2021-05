Valguarnera – Il sindaco Francesca Draià: “Andiamo avanti per una Valguarnera più Green”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“Andiamo avanti per una Valguarnera più Green” a dichiararlo è il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, che precisa di aver già dato attuazione, in collaborazione con il mondo associativo, a quei punti del programma elettorale relativo alla pulizia delle aree verdi situate all’interno del perimetro urbano. “Nei giorni scorsi – conferma Francesca Draià – la giunta comunale ha deliberato il protocollo di intesa con l’associazione delle Sentinelle Ambientali e Plasticfree e l’adesione al progetto il Cammino dell’Acqua che prevede la pulizia della strada che porta a Val di Noce, una strada di notevole interesse economico per le tante aziende che ne fanno uso ma anche per il suo valore paesaggistico e culturale”. “La SP8, chiusa dal 2005, – conclude il sindaco – è stata riaperta per due chilometri grazie all’impegno della nostra amministrazione e la fattiva collaborazione del libero Consorzio comunale”.

(nella foto il sindaco Francesca Draià)