Enna – La compagnia Arcieri del Castello ad una manifestazione nazionale di arco storico a Todi

Partirà gioverdì 13 maggio alla volta di Todi una rappresentanza della Compagnia Arcieri del Castello dove nel fine settimana parteciperà un evento nazionale di Arco Storico promosso dalla Fitas Aics. Di fatto si tratta del primo appuntamento di rilievo per l’anno 2021. Della delegazione ennese otto arcieri, quattro uomini e quattro donne fa parte anche il Vice Sindaco di Enna Francesco Colianni che venerdì mattina, 14 maggio incontrerà il primo cittadino di Todi con la sua Amministrazione per un breve saluto e discutere sugli aspetti attuativi del regolamento del gemellaggio approvato dai rispettivi Consigli Comunali, lo scorso 2020. Sabato pomeriggio 15 maggio gli otto arcieri ennesi, saranno impegnati nella prova di Campionato Italiano FITAST-AICS che si svolgerà tra i suggestivi vicoli medievali del centro storico di Todi. Gli arcieri ennesi che rappresenteranno la nostra città in terra Umbra, sono: il presidente della Compagnia Arcieri del Castello di Enna Gaetano Campisi, il vice presidente Michele Milano, il segretario Lucia Cristadoro e poi Raffaele Chiaranda’, Giuseppe Biondo, e le new entry Damiana Tanteri, Loredana Notaro e la Assorina Marianna Mazza. Al ritorno dall’esperienza di Todi per i soci della Compagnia Arcieri del Castello inizierà il lavoro preparatorio per il grande evento del 3 luglio con il Trofeo Maria Santissima della Visitazione che farà arrivare a Enna centinaia di Arcieri da tutta Italia.

Enna 11/05/2021

Per la Compagnia Arcieri del Castello

Riccardo Caccamo