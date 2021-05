Essere competitivi utilizzando l’intelligenza artificiale : un webinar organizzato dalla Camera di Commercio Pa-En

“Il ruolo dell’intelligenza artificiale per la competitività delle imprese italiane” è il tema del webinar, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, che si terrà giovedì 6 maggio alle 10.

Speaker d’eccezione Giacomo Frizzarin, direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia. “Grazie alla sua testimonianza – evidenzia Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Enna, i presenti al nostro webinar ascolteranno, da una voce autorevole di questo settore, come sia possibile far accrescere la competitività delle micro e piccole medie imprese grazie all’analisi dei dati e all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale che risulta essere un alleato fondamentale non soltanto per le grandi imprese, ma soprattutto per le micro, piccole e media imprese.

“L’incontro di giovedì – spiega il presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese – sarà il primo di diversi momenti formativi aventi come focus l’Intelligenza Artificiale. Le nostre imprese hanno bisogno di conoscere e far proprie queste nuove tecnologie che permetteranno loro di dare la spinta al loro business aumentandone la produttività e l’efficienza dell’intera organizzazione aziendale”.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/6myQoAWXLTqWobE28 .

Solo chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere in piattaforma. All’evento online saranno presenti il presidente Alessandro Albanese e il Segretario Generale Guido Barcellona. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

Per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale https://www.facebook.com/pidpaen.