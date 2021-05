Meteo Piazza Armerina: inizio settimana con temperature in diminuzione e piogge

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

La settimana, a causa di una bassa pressione africana, inizia con un peggioramento e con un calo termico rispetto ai giorni precedenti, deboli piogge più diffuse nel pomeriggio e temperature in lieve diminuzione.

Lunedì 3/05/2021

Sarà una giornata nuvolosa con piogge di debole intensità sopratutto nel pomeriggio, non esculodo qualche debole pioviggine durante la giornata. Temperature in lieve diminuzione, la massima registrata sarà di 18°C, non esculodo che il termometro possa toccare 20°C ma non di più. La minima registra sarà di 12°C.

Umidità : 60%

Martedì 4 /05/2021

Sarà una giornata soleggiata con nubi

Temperature in aumento rispetto a lunedì, la massima registrata sarà di 26°C, la minima 13°C.

Umidità : 40-50%

Mercoledì 5/05/2021

Sarà una giornata calda, il cielo si rappresenterà soleggiato con nubi , temperature : la massima registrata sarà di 25°C, la minima 17°C.

Umidità : 40%