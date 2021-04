Piazza Armerina – Il 3 maggio partite iva in piazza contro il coprifuoco

Anche a Piazza Armerina il movimento Orgoglio Partite Iva ha organizzato un sit-in di protesta contro i provvedimenti statali e regionali che sono stati presi per diminuire le possibilità di contagio del covid 19. Alcuni di questi provvedimenti, secondo il movimento che rappresenta le partite iva, avrebbero un effetto negativo sulle attività commerciali e artigianali che da mesi pagano più di ogni altro comparto economico i danni causati dalla pandemia. A Piazza Armerina la manifestazione, che vuole porre l’accento sopratutto sulla decisione di continuare a mantenere il coprifuoco dalle 22 alle 5, si terrà il 3 maggio in piazza Garibaldi a partire dalle ore 20.00

Il consigliere Totò Cimino, rappresentante provinciale dell’OPI, ha diffuso un comunicato nel quel afferma: “Scendiamo in piazza contro un provvedimento che riteniamo ingiusto, inutile e dannoso per le attività economiche e che a nostro avviso lede la libertà di ogni singolo cittadino. Inoltre riteniamo ingiusto anche il fatto che non si possa entrare in un bar a prendere un caffè mentre se nello stesso locale c’è un tabaccaio si possa farlo tranquillamente. Contro queste scelte politiche dannose noi protesteremo lunedì 3 maggio in piazza Garibaldi a Piazza Armerina e contemporaneamente la stessa manifestazione si svolgerà in tutte le piazze Siciliane dove esiste un coordinamento Opi”