Il sindaco di Piazza Armerina eletto presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Ieri il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, è stato eletto presidente dell’ATI (Assemblea Territoriale Idrica). La sua elezione è stata votata a maggioranza dai sindaci che fanno parte dell’assemblea. L’elezione dopo lo scontro avvenuto la settimana scorsa tra il sindaco di Enna , Maurizio Dipietro, e alcuni sindaci che non hanno condiviso il percorso fin qui seguito dall’ex presidente. Al centro della disputa ci sono le riduzioni che dovrebbero essere applicate sulle bollette del servizio idrico, riduzioni ritenute da alcuni sindaci non adeguate visto che il costo ad utente finale dell’acqua è il più elevato in Italia.