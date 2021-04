Volume “La dieta mediterranea”, autore Rosario Colianni, responsabile Medicina Scolastica ASP Enna

“La dieta mediterranea e i suoi preziosi alimenti” sono gli argomenti trattati da Rosario Colianni nel volume, edito in questi giorni, che raccoglie le conoscenze scientifiche dell’autore sviluppate anche in occasione del progetto regionale FED (Formazione Educazione Dieta) rivolto ai giovani studenti delle scuole di primo e secondo grado.

Descritte, con linguaggio semplice e divulgativo, le caratteriste dei nutrienti e le sette regole d’oro, contenute nelle linee guida elaborate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

L’introduzione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott. Francesco Iudica, espone compiutamente le tematiche affrontate nel volume di Rosario Colianni:

“Con una sana alimentazione è possibile prevenire tante malattie, pertanto è importante divulgare i principi che la caratterizzano. La Dieta Mediterranea ha tutte le qualità per essere il modello per eccellenza per la prevenzione dell’obesità, delle patologie cardiovascolari e metaboliche. Parlo di modello perché la Dieta Mediterranea è caratterizzata dall’insieme di fattori che si aprono alla conduzione di uno stile di vita sano, non solo dal punto di vista strettamente alimentare. Tra l’altro lo scopritore della Dieta Mediterranea, dichiarata nel 2010 patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, ha iniziato a studiarla grazie al suo intuito e alla curiosità nel sapere i motivi per i quali nella terra del Cilento si viveva molto di più.

Questo libro traccia la fisionomia della Dieta Mediterranea partendo dai costituenti alimentari e dalla descrizione delle patologie derivanti da “cattiva” alimentazione per arrivare alla preziosità di alcuni alimenti propri della nostra terra. Tanto si può fare e si deve fare per diffondere tali principi, soprattutto alle giovani generazioni, affinché venga conservato il concetto di una sana alimentazione per una sana crescita. Un modello alimentare in sintonia con la valorizzazione del territorio e del rispetto dell’ambiente che è alla base e principio di ogni atto preventivo individuale e sociale.”