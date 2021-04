Piazza Armerina – Un nostro lettore ci segnala un’enorme discarica abusiva. Visibile anche dal cielo con Google Maps

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“Girando con la bicicletta purtroppo vedo spesso piccole discariche, ma qualche giorno fa ho “scoperto” una discarica abusiva enorme (nella foto). In allegato vi invio la fotografia che ho scattato e la posizione in cui si trova. Sono rimasto senza parole e per questo motivo vi scrivo nella speranza che possiate pubblicare un breve articolo su questo scempio, al fine di sensibilizzare maggiormente le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e l’opinione pubblica in generale (peraltro proprio oggi ricorre il World Earth Day)”. Questo il contenuto di una email inviataci da un nostro lettore che ringraziamo per la segnalazione. Abbiamo voluto controllare la presenza della discarica anche con Google Maps che mostra il luogo nella quale si trova ripreso qualche anno fa mentre, da come ci spiega il nostro lettore, oggi la spazzatura occupa una superficie molto più ampia. Sollecitiamo le forze dell’ordine ad intervenire al più presto per individuare eventuali responsabilità penali.

Queste le coordinate geografiche