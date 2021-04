Esse Emme. Simone Minacapelli si racconta in un album con brani inediti

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

– Esse Emme, non è nient’altro che l’acronimo di Simone Minacapelli ma anche il primo EP (Extended play) del nuovo album dell’artista piazzese composto da 5 tracce inedite, due di queste sono realizzate in collaborazione con altri artisti. A collaborare con Simone Minacapelli e la sorella Irma, molto nota nella Città dei Mosaici per le sue doti canore e l’artista Empi, con cui ha già collaborato con un buon successo nella hit estiva “Passaparola”.

Il brano Esse Emme, nelle intenzioni di Minacapelli, vuole esprimere già dal titolo una connessione piena con le proprie radici culturali, emotive e musicali. Non si può fare a meno di notare, confrontando questa composizione dell’artista con le precedenti, la ricerca di sonorità che evidenziano una serie di contaminazioni musicali mentre i testi rimangano profondamente autobiografici e narrativi.

La produzione di Essemme si trova anche su Spotify a questo indirizzo.