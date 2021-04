I 112 anni della signora Maria Oliva. Cosa accadeva nel 1909

AUGURI DA STARTNEWS ALLA SIGNORA MARIA OLIVA PER I SUOI 112 ANNI. PER LEI ABBIAMO RACCOLTO ALCUNE INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO IL SUO ANNO DI NASCITA.

Sono passati 112 anni dal 1909, l’anno di nascita di Maria Oliva la nonnina piazzese che detiene il primato della donna più anziana d’Italia e che festeggia il suo compleanno. Come oggi il 16 aprile del 1909 era venerdì e da pochi giorni, il 31 marzo, erano iniziati i lavori di costruzione del transatlantico Titanic, il 6 aprile l’esploratore statunitense Robert E. Peary raggiungeva il Polo Nord, mentre il 6 maggio prendeva il via il primo Giro d’Italia, a luglio per la prima volta veniva attraversata La Manica in aereo da un aviatore francese, Louis Blèriot.

Quella rappresentata sopra è una monete di 1 lira coniata nel 1909. Sotto la pagina de “La gazzetta dello sport” dove viene presentato il primo giro d’Italia. Più in basso la foto di Louis Blèriot e l’arrivo dei reali d’Italia a Brindisi

AUGURI MARIA OLIVA