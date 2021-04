Piazza Armerina – Il consigliere comunale Totò Cimino aderisce al movimento Orgoglio Partite Iva

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 2020 è stato un’anno difficile per il mondo intero. Per via della Pandemia in corso, tutti noi abbiamo dovuto cambiare il modo di vivere, di lavorare, di dialogare, di socializzare. Il 2021 sta proseguendo sulla falsariga del precedente anno, ma purtroppo, le categorie che più di altre hanno pagato e stanno continuando a pagare il prezzo più alto, sono le persone più fragili e le P.IVA. Purtroppo, lo Stato non ha sostenuto in modo adeguato tutte le

imprese che in questo lungo periodo hanno sofferto il susseguirsi di Loockdoun, con conseguenti chiusure che hanno portato molti imprenditori grandi e piccoli ad arrendersi, buttando via anni e anni di sacrifici. Ciò che è arrivato come aiuti da parte dello Stato, spesso non è bastato a coprire nemmeno le spese vive. In un anno di Pandemia, hanno chiuso i battenti 355.000 autonomi e P. IVA, si sono persi 945.000 posti di lavoro. E ancora c’è il blocco dei licenziamenti! Probabilmente la Politica a vari livelli, non si è resa conto subito del grave disagio che stava dilaniando imprenditori e P.IVA, forse perché presi da altri impegni che hanno ritenuto più importanti, o forse, perché queste categorie non sempre sono adeguatamente rappresentate nelle istituzioni Nazionali, Regionali, Provinciali e locali. E quindi, uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare l’invito di altri imprenditori e P.IVA d’Italia a far parte di un movimento che possa rappresentare le istanze delle P.IVA all’interno delle istituzioni, viene dalla convinzione che mai come oggi, imprenditori e P.IVA debbano avere rappresentanti in ogni singolo comune e in ogni singola Regione d’Italia.

Dichiaro pertanto, che da oggi aderisco al movimento politico ORGOGLIO PARTITE IVA di cui sarò, oltre che il rappresentante in questo civico consesso, il coordinatore Provinciale. Mi confronterò con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, condividendo tutte le proposte che andranno incontro alle aspettative di cittadini e P. IVA. Porterò in questo civico consesso, tutte le istanze che cittadini e imprese vorranno portare a conoscenza delle istituzioni.

Consigliere Comunale

Totò Cimino