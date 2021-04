Anche ad Aidone Linea dura contro gli incivili del’abbandono rifiuti.

“Non permetteremo a pochi incivili di vanificare il senso civico della stragrande maggioranza degli aidonesi che ogni giorno compie con serietà il proprio dovere”. A dichiararlo è il sindaco di Aidone, Nuccio Chiarenza, che prosegue:” Come anticipato settimane addietro, siamo intervenuti in alcuni punti e aree del nostro paese dove alcuni concittadini erano soliti abbandonare indiscriminatamente i rifiuti. Nei fermo immagine sotto, oscurati per la privacy i dati sensibili, siamo in contrada Canalotto. L’attività di controllo è stata effettuata con l’utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza che ci hanno consentito nelle ultime ore di risalire ai responsabili. Le registrazioni sono state consegnate al comando della polizia municipale per identificare e sanzionare i trasgressori che saranno puniti a norma di legge allo scopo di fornire un deterrente contro questi comportamenti”

Anche il comune di Aidone, oltre a quello di Piazza Armerina, si è dunque affidato alla tecnologia per individuare e punire alcuni soggetti incivili che ignorando non solo il rispetto delle leggi ma anche quello nei confronti dei propri concittadini hanno continuato a gettare la spazzatura pensando di avere diritti e doveri diversi dagli altri. Adesso pagheranno delle salatissime multe. Peccato non potere imporre loro, così come accade in altri stati, l’obbligo di un certo numero di ore di servizio civile a favore della comunità. Vederli spazzare le strade per qualche giorno sarebbe una grande soddisfazione.