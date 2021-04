Camera Commercio Palermo Enna organizza per giovedi’ 8 webinar su “pagamenti digitali ed opportunità dal mondo fin-tech”

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Dopo il grande successo dello scorso anno torna “Pid To Conncet” – format che consente di mettere gratuitamente in contatto le imprese con esperti del mondo digital e Impresa 4.0, sia del panorama italiano che internazionale – prosegue il supporto offerto dal Punto Impresa Digitale della Camera Commercio di Palermo Enna che continua il format di webinar a favore delle imprese e dei professionisti con l’incontro di giovedì 8, alle ore 10, su “Pagamenti digitali ed opportunità dal mondo fin-tech.

“L’incontro -spiega il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna Guido Barcellona – è l’occasione per parlare delle opportunità derivanti dal mondo dei pagamenti digitali, dell’impatto positivo che il settore del FinTech ha nelle nostre vite, di come esso abbia democratizzato i servizi finanziari e per finire vedremo come il Covid-19 abbia accelerato il suo successo”.

Speaker d’eccezione darà Elena Lavezzi, responsabile Sud Europa di Revolut, incoronata da Forbes come l’unica italiana ad aver lavorato per tre start up miliardarie dove ha ricoperto ruoli di responsabilità e prestigio.

“Elena Lavezzi – sottolinea Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna – è una delle professioniste più accreditate del settore, ha iniziato a lavorare nel mondo FinTech nel 2017 e nel 2019 è entrata in Revolut come responsabile per il Sud Europa ed è la Co-founder di Next Generation Unicef Italia, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi con un sistema di fundraising innovativo attraverso nuovi canali di comunicazione e networking”.

Grazie alla testimonianza di Elena Lavezzi si potrà scoprire come è possibile creare sinergie vincenti anche con l’Unicef attraverso un percorso pensato per rispondere ai bisogni di ogni singola impresa affinché si possano conciliare esigenze strategiche e impegno sociale e creare un valore tangibile e scalabile investendo nel futuro dei bambini. All’evento online presenzieranno il presidente Alessandro Albanese e il segretario generale Guido Barcellona, il webinar formativo sarà tenuto da Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/joHmeeQ9iWNGS1ia6 .

Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale https://www.facebook.com/pidpaen.