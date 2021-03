Valguarnera: sosta gratuita per le auto elettriche

“Siamo tra i primi Comuni Siciliani ad aver autorizzato in via Sperimentale a titolo gratuito la sosta di veicoli ibridi ed elettrici negli stalli a sagamento delimitati da strisce di colore Blu. Tale provvedimento rientra nel Piano di Azione Locale per l’energia Sostenibile”. A dichiararlo il sindaco di Valguarnera Francesca Draià