Report vaccinazione: 23.289 i vaccinati in provincia di Enna

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale nei punti di somministrazione istituiti dall’ASP di Enna. Le dosi somministrate, al 28 marzo 2021, sono pari a 23.289 nell’intera provincia di Enna a fronte di una popolazione target di 141.345: i vaccinati con la prima dose sono 15.446 e con la seconda 7.823.

Un altro aspetto positivo sottolineato negli ultimi giorni è il dato relativo alle RSA e agli istituti che ospitano anziani nei comuni ennesi: è stato vaccinato il 100% degli ospiti delle strutture. “La campagna vaccinale, compatibilmente con le forniture, continuerà senza sosta in queste settimane per completare la vaccinazione degli over 80, delle persone estremamente vulnerabili e di tutte le categorie target”, sottolinea il Direttore Generale, dott. Francesco Iudica.

Oltre al vaccino, la prevenzione della diffusione rimane lo strumento più immediato per fronteggiare la pandemia. “Si ribadisce che ora più che mai, è importante osservare le misure per contenere la diffusione del virus: la partita, infatti, non è finita”. È stata avviata in merito un’ulteriore campagna di comunicazione rivolta ai cittadini sui temi della vaccinazione e della prevenzione del contagio, con grafiche e messaggi che rafforzano i contenuti scientifici legati alla campagna vaccinale e alle misure di contenimento.

In merito ai ricoveri per Coronavirus, il dato odierno registra l’incremento numerico rispetto ai dati delle ultime settimane: i ricoverati presso l’Area delle Malattie Infettive sono 17, un paziente è in Terapia Intensiva. Così la distribuzione per comune di provenienza: 5 residenti a Enna, 5 a Regalbuto, 4 a Pietraperzia, 1 a Centuripe, 1 a Calascibetta, 1 a Catenanuova e 1 dalla provincia di Caltanissetta. Età media 64 anni. Le persone decedute sono state 72, le dimissioni in totale, dagli inizi di novembre, 353.