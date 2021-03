Il focolaio di Regalbuto: 222 positivi, continuano le vaccinazioni

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Questa sera abbiamo avuto ennesima interlocuzione con la Regione e l’ASP per il prolungamento della Zona Rossa. Attendiamo emissione della Ordinanza del Presidente della Regione.

Non smonteremo il Centro Vaccinale vista interlocuzione con il Direttore Iudica per fare i richiami della seconda dose fra un mese proprio a Regalbuto. A questo abbiamo aggiunto la possibilità di continuare la vaccinazione a Regalbuto nelle prossime settimane non appena arriveranno i vaccini.