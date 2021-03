Consigli di moda: come vestirsi per una cena elegante

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Trovare l’outfit perfetto per partecipare ad una cena elegante sembra un qualcosa di estremamente difficile. Eppure così non è. Seguendo alcune semplici regole ed i consigli degli esperti è possibile trovare il giusto mix di combinazioni per essere praticamente impeccabili.

La prima cosa che ci viene in mente da indossare per partecipare ad una cena elegante è un bel tailleur donna come consiglia Lanacaprina . Come tutti i capi di abbigliamento anche il tailleur va scelto in base alle proprie caratteristiche fisiche, acquistarne uno solo in base ai nostri gusti personali sarebbe un errore. Ad esempio, chi ha i fianchi molto pronunciati dovrebbe optare per una giacca abbastanza lunga da coprirli. Allo stesso modo, chi è leggermente in sovrappeso dovrà scegliere un modello morbido non troppo fasciante, possibilmente a righe verticali che come è noto hanno il potere di slanciare la figura. Al contrario, le righe orizzontali sono indicate solo per le donne più longilinee. Anche i colori troppo chiari dovranno essere evitati da chi ha qualche chilo di troppo. Le gonne che tagliano le gambe subito sotto il ginocchio andranno bene per le più alte. Tenere conto di questi piccoli accorgimenti è importante per scegliere il tailleur più giusto.

Altro consiglio è quello di non rischiare troppo con i colori. Ad esempio, un tailleur grigio chiaro starà benissimo con una blusa nera, rosa, viola o rossa, a seconda dell’occasione. Meglio evitare però l’abbinamento bianco-nero, un po’ troppo scontato. Ricordiamoci che esistono anche i tailleur spezzati, composti cioè da due pezzi di fantasie o colori diversi, un’alternativa più fantasiosa al classico completo monocolore.

Dobbiamo ricordare che non è obbligatorio indossare il tailleur sempre e solo come se fosse un unico capo indivisibile, possiamo infatti anche spezzarlo portando la giacca con un altro paio di pantaloni e viceversa. In questo modo il nostro completo sarà molto più versatile e potremmo utilizzarlo in molte più occasioni. Ad esempio, la giacca sarà perfetta anche con un paio di jeans e una t-shirt per un abbigliamento molto più informale. Allo stesso modo, la gonna o i pantaloni potranno essere utilizzati una con una blusa morbida ed un cappotto nei mesi più freddi.

Per quanto riguarda il colore, ebbene, il nero fa sempre tendenza ed è perfetto in ogni occasione; è l’unico colore che non passa mai di moda e che – quasi – non conosce stagione.

Quindi, in occasione di una cena elegante, non rinunciate ad un capo in nero: che sia un vestito, un blazer, un cappotto o ancora un accessorio, un elemento in nero si adatterà a qualunque outfit.

Qualunque look decidiate di sfoggiare, non dimenticate gli accessori che rivestono sempre grande importanza. Come ben saprete, gli accessori sono in grado di personalizzare qualsiasi outfit: pensate, ad esempio, all’effetto che un paio di orecchini, grandi e importanti, o una collana possono creare su di un “semplice” tubino.