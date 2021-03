Salvatore Sauro: nessuna penalizzazione per gli ASU che dovranno essere stabilizzati

Nell’ esprimere soddisfazione per il recente articolo 46 approvato dall’ ARS sulla stabilizzazione degli ASU interviene Salvatore Sauro nella qualità di segretario provinciale della Fiadel-CSA aderente Cisal specificando alcuni aspetti della nuova legge a sostegno del lavoratori i quali non devono subire nessuna penalizzazione. Sauro precisa che: “Il Comma 6 Per le assunzioni di cui al presente articolo a decorre dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all’importo dell’assegno di utilizzazione ASU corrisposta alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale entro il limite dell’autorizzazione di spesa prevista dal presente comma sette.”

Tradotto significa che agli Enti utilizzatori usufruiranno della quota del contributo pari all’assegno di utilizzo di 595 euro per ogni unita’ di lavoratore ASU stabilizzato a cio’ si aggiunge una quota per gli oneri derivanti dalla contrattualizzazione ( gli oneri previdenziali ecc. ). Ne consegue che nessun lavoratore ASU percepira’ un centesimo in meno di cio’ che attualmente percepisce. Al contrario potra’ solo aumentare il proprio reddito ad esempio : Gli Enti utilizzatori possono anche contrattualizzare fino a 36 ore settimanali Integrando il contributo con fondi propri. Con il contratto a tempo indeterminato gli ASU avranno i contributi previdenziali, il salario accessorio e beneficeranno di tutti quegli Istituti contrattuali fino ad oggi negati. I lavoratori ASU possono essere assunti in deroga alle normative che limitano le assunzioni: dotazione organica e piano del fabbisogno triennale. Sauro auspica che gli enti possano in tempi brevi accellerare l’ iter amministrativo di stabilizzazione dei precari.