Valguarnera – Richiesta da alcuni consiglieri comunali un’area di “sgambamento” per cani

Giorno 24/03/2021 è stata proposta al Sindaco di vValguarnera e a tutta l’Amministrazione Comunale una mozione per “l’individuazione e la realizzazione di un’area recintata e riservata allo sgambamento dei cani”. Proponenti della Mozione, sono tutti i Consiglieri della coalizione di Maggioranza: (Gruppo Uniti per Valguarnera, Gruppo UDC e Gruppo Diventerà Bellissima). Il Consigliere Antonino Draià, (Capogruppo Uniti per Valguarnera) sostiene che:” La Mozione proposta apporterà dei benefici sostanziali alla Comunità valguarnerese ed ai nostri amici a quattro zampe, considerato che tante famiglie possiedono cani di piccola e media taglia. La realizzazione di un’area per lo sgambamento dei cani, garantirebbe agli stessi un gran benessere che permetterebbe altresì ai cani di muoversi liberamente e senza guinzaglio sotto il costante controllo e la responsabilità dell’accompagnatore. Inoltre, l’area dedicata allo sgambamento, potrebbe indirettamente servire da imput per incentivare l’adozione di un cane e porre un piccolo rimedio al problema rappresentato dal randagismo e contemporaneamente trasmettere un messaggio di rispetto e di amore verso gli animali. ( La mozione è stata votata pure dai Consiglieri di Opposizione: Gruppo PD; Gruppo Libertà è partecipazione).

Il Consigliere Comunale Draià Antonino, capogruppo del gruppo consiliare “Uniti per Valguarnera”.

F.to Il Consigliere Comunale Antonino Draià .