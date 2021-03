Viabilità in provincia. Parte la manutenzione in tre strade provinciali della zona sud

Cantieri aperti già subito dopo le festività pasquali lungo tre arterie provinciali di grande interesse viario che attendono da tempo interventi di manutenzione. Sono stati firmati, dinanzi al segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Enna, Michele Iacono, alla presenza dell’ingegnere capo dell’Ente, Giuseppe Grasso, e dei rispettivi rappresentanti delle ditte aggiudicatarie, i contratti per eseguire lavori di manutenzione che riguarderanno specificatamente la 7a, la Sp 99 e Sp 41.

Si tratta di arterie ricadenti nel versante sud del territorio provinciale le cui condizioni sono particolarmente critiche. A beneficiarne saranno gli automobilisti in transito per i comuni di Assoro, Leonforte, Nissoria, Agira e Regalbuto. In modo particolare sulla 7a i lavori riguarderanno il tratto che collega lo svincolo autostradale di Mulinello al bivio con la Strada Statale 121 Pirato. Un’arteria di grande interesse viario in quanto collega i comuni di Assoro, Leonforte e Nissoria con l’asse autostradale e dove insistono, tra l’altro numerose aziende agricole. Gli interventi previsti nel contratto firmato dalla ditta INCI.2 di Favara, che si è aggiudicata i lavori per un importo di 196 mila euro oltre Iva, riguarderanno la schiarificazione del manto, la bitumazione del letto stradale e la pulizia delle cunette.

Il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gaetano Alvano, assicura che la consegna dei lavori avverrà già prima di Pasqua e che dovranno concludersi entro 40 giorni dall’inizio del cantiere. A firmare il contratto per i lavori sulla Sp 99, Circonvallazione di Agira, è stata la ditta Peloritana Appalti SRL di Barcellona Pozzo di Gotto per un importo di circa 207 mila euro oltre Iva. Il progetto che risale a diversi anni fa, prevede la sistemazione dei giunti del viadotto Giancuzzo e la sistemazione del piano stradale. L’altro intervento riguarda la Sp 41 Centuripe bivio sp 82.

La strada che ha subito un cedimento franoso sarà ripristinata con il rifacimento del sede stradale. Ad eseguire lavori sarà la ditta individuale di Salvatore Muneglia per un importo di 239 mila euro, oltre Iva. Anche per questo ultimo tratto il responsabile unico del procedimento, il geometra Angelo Baldi, ha assicurato la consegna dei lavori nei prossimi giorni. ” Altri contratti di manutenzione si stanno già ultimando e perfezionando- fa sapere l’ingegnere capo, Giuseppe Grasso- in dirittura d’arrivo il contratto per la sistemazione della 7b per oltre un milione di euro, altra arteria di collegamento che completa la sistemazione dell’asse viario del comuni di Assoro, Leonforte e Agira, e che darà sollievo alle tante aziende agricole e produttive della zona”. ​