Piazza Armerina,l’assessore Di Salvo: “Nessun contrasto interno alla squadra”

“Il progetto di riqualificazione della piazza Garibaldi è stato ampiamente condiviso dalla giunta comunale, ed è in linea con l’azione programmatica annunciata in campagna elettore. Per questo rispediamo al mittente illazioni di sorta che vorrebbero vedere contrasti interni del tutto inesistenti. La mia assenza è stata dettata esclusivamente da ragioni connesse alla attività lavorativa che come è notorio svolgo fuori dalla nostra città. L’amministrazione Cammarata, di cui mi pregio di far parte, va avanti con una programmazione condivisa dalla maggioranza che la sostiene, volta alla riqualificazione dell’intera Città.

L’assessore”.

Epifanio Di Salvo