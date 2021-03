Parrucchieri e gli estetisti professionisti: combattere l’abusivismo

I parrucchieri e gli estetisti professionisti, ovvero coloro i quali sono forniti di regolare partita Iva e rilasciano ricevuta o scontrino fiscale a tutti i clienti, denunciano l’inflazione, nel loro lavoro, di parrucchieri ed estetisti che non sono in regola e che vanno di casa in casa , prestando la loro attività in nero. Oltretutto, denunciano sempre le medesime categorie di professionisti, in tempo di Covid è molto pericoloso avvalersi del servizio di abusivi, poiché gli stessi, non sono forniti di sterilizzatori degli strumenti (forbici, pettini e quant’altro) . Inoltre, sempre i professionisti, lamentano un eccessivo accanimento nei loro confronti, da parte degli enti di controllo preposti e chiedono al Prefetto, di attivare ulteriormente la GdF, affinché aumenti i controlli sugli abusivi. I professionisti chiariscono, infine, che chi si avvale di abusivi è altrettanto passibile di provvedimento contravvenzionale nei loro confronti.

Mario Antonio Pagaria