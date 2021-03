Meteo analisi – Un febbraio “caldo” a Piazza Armerina.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e i loro effetti stanno portando molti cambiamenti nel nostro modo di vivere l’ambiante che ci circonda. Mesi che tipicamente hanno rappresentato l’inverno oggi ci sorprendono con temperature primaverili, consentendoci di vivere la natura anche in periodi dell’anno che solitamente non sono favorevoli alle escursioni o alle semplici passeggiate tra i meravigliosi boschi di Piazza Armerina . E’ il caso del Febbraio appena trascorso che verrà ricordato per le temperature anomale, al di sopra di quelle che si solito si registrano in questo periodo dell’anno.

Il giorno più caldo è stato il 6 febbraio dove la temperatura massima registrata è stata di 20.3°C, con la minima di 8.7°C ( 9°). Anche nei valori minimi è stata la giornata più calda. Il secondo periodo più caldo si è registrato a fine mese. Mentre il giorno più freddo è stato il 15 Febbraio dove la temperatura massima registrata è stata di 4°C, la minima – 3°C. I giorni più freddi sono stati il 14-15-16 Febbraio. La media delle temperature massime è stata di 12,4 gradi.Qui sotto tutti i dati registrati dalla stazione meteo di Piazza Armerina