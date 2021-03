Piazza Armerina – La piazza Garibaldi cambia volto. Le vere foto del progetto in esclusiva su Startnews

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

La piazza Garibaldi, centro originale della città di Piazza Armerina, sta per cambiare aspetto. Oggi l’amministrazione Cammarata , nella Sala delle Luci del municipio , in un incontro con i commercianti del centro storico ha presentato il progetto che domani verrà reso pubblico ma di cui Startnews ha ottenuto in anteprima le immagini che vi mostriamo. Quelle fatte circolare da qualcuno su Facebook sono infatti false e si riferiscono ad un vecchio progetto del tutto differente da quello presentato questa mattina.

Positivo il commento di molti degli imprenditori commerciali e turistici invitati all’anteprima di presentazione del progetto che vedono nel rilancio del centro storico un passo importante per lo sviluppo economico dell’intera città. Tra i vari interventi c’è da registrare la presa di posizione della Confcommercio, sindacato di riferimento di molti commercianti del centro storico, che attraverso il Presidente Maurizio Prestifilippo, presente questa mattina nella Sala delle Luci alla presentazione, sottolinea la totale mancanza di concertazione e annuncia che presto partiranno iniziative per bloccare l’esecuzione del progetto.

(Nella foto l’Arch. Luca Fauzia e l’ingenere Salvatore Ciantia illustrano il progetto).