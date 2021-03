Leonforte: minorennni con droga light e alcool segnalati alla procura dai carabinieri

Sabato sera i militari della Stazione Carabinieri di Leonforte impegnati in servizi preventivi e di rispetto della normative anticovid19, transitando lungo Corso Umberto e, giunti all’altezza della scalinata di Piazza degli Innamorati, hanno notato un gruppo di adolescenti nei pressi di una panchina che li ha insospettiti. Al controllo è risultato che stavano confezionando uno spinello con della cannabis light, precedentemente acquistata fraudolentemente in un distributore automatico collocato in paese. Dai successivi controlli dei minorenni, aventi un’età compresa tra i quindici e i diciassette anni, è emerso il possesso di ulteriore cannabis light e di alcune bottiglie di alcoolici, motivo per cui venivano identificati e accompagnati in caserma.

Tenuto conto di quanto era emerso i Carabinieri nel riaffidare nelle mani dei genitori i giovani, hanno informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta e la Prefettura di Enna ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. Come disposto dal Comando Provinciale, fanno sapere i carabinieri, i controlli proseguiranno su tutto il territorio ennese in particolare in quei contesti dove si potrebbero registrare da un lato la concentrazione di individui in violazione alle ultime diposizioni governative in materia di prevenzione della diffusione del covid19, dall’altro violazioni di norme relative agli stupefacenti.