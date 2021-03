Meteo Piazza Armerina – Colpo di coda dell’inverno: freddo e pioggia in Sicilia

Questo periodo il tempo, con temperature anomale per il periodo, ci ha regalato giornate miti e soleggiate soprattutto tra la fine di febbraio e la prima decade di marzo. Tutto però sta per cambiare: l’anticiclone dell’ Azzorre si sta indebolendo e abbandonerà la nostra Isola, di conseguenza le nostre regioni si troveranno esposte ad un flusso di correnti fredde ed instabili di origine artico marittima. Già dall’inizio settimana le condizioni atmosferiche a tratti saranno instabili e arriverà anche la neve a quota medio-alte ( 900-1000 m). A Piazza Armerina le condizioni atmosferiche saranno instabili con piogge e freddo soprattutto nelle ore serali e notturne, ore nelle quali le temperature crolleranno sotto lo zero.

Lunedì 15/03/2021 Sarà una giornata prevalentemente nuvolosa e ventosa, temperature in calo, dove la massima registrata sarà di 13°C, la minima 3°C. Martedì 16/03/2021 Sarà una giornata instabile ventosa con piogge ma in miglioramento entro la sera, temperature fredde, la massima registrata sarà di 12°C, la minima 2°C. Mercoledì 17/03/2021 Sarà una giornata prevalentemente soleggiata con possibilità di piogge entro la sera, temperature fredde, la massima registrata sarà di 12°C, la minima 1°C occhio perché si scenderà sotto zero.

David Cartarrasa

