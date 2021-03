Il dottore Arturo Caranna dell’Oasi di Troina nominato segretario generale del Biotec Sicilia

Il direttore amministrativo dell’Irccs Oasi di Troina, il dottore Arturo Caranna, è stato nominato segretario generale del Distretto Biomedico per l’Alta Tecnologia (Biotec) della Sicilia e di cui l’Oasi di Troina è un associato privato come expertise nel campo della ricerca scientifica.

Un’ importante nomina per il dott. Caranna, sulla base della sua considerevole esperienza nel campo amministrativo ed esercitata nell’ambito della sanità.

Il Distretto Biotec Sicilia ha recentemente eletto i nuovi organi istituzionali. A guidare il Distretto la prof.ssa Agata Copani, docente di Farmacologia, Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania. Tra coloro che compongono adesso il nuovo organismo direttivo, in rappresentanza dell’Istituto Oasi, anche il dottore Caranna nel duplice ruolo di componente e segretario generale.

Il Distretto Biomedico rappresenta un polo d’eccellenza all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione ed è costituito da un’associazione di enti pubblici e privati (tra i quali anche le tre Università siciliane: Catania, Palermo e Messina) nel settore della ricerca e dell’industria, con l’obiettivo di creare un’aggregazione territoriale di attività̀ ad alto contenuto tecnologico nella Regione Sicilia nell’ambito dell’area dedicata alla salute dell’uomo e le tecnologie della vita.

“La partecipazione dell’Oasi a questo organismo – dice il presidente dell’Istituto di ricerca Don Silvio Rotondo – è per noi motivo di soddiafazione, in quanto viene riconosciuta la capacità del nostro lavoro. Inoltre, rappresenta anche un rinnovato impulso per esprimere in Sicilia il meglio delle nostre potenzialità e competenze. Esprimiamo viva soddisfazione per la nomina del dottore Caranna e siamo consapevoli che la sua professionalità, la sua capacità di fare sintesi, il suo attaccamento al lavoro e lo spirito di appartenenza che ha sempre dimostrato, saranno certamente apprezzati anche da tutti i neo componenti del Distretto. Al dottore Caranna e a tutti gli altri membri della Biotec Sicilia, i nostri migliori auguri”.