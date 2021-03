Aidone – Ubriaco minaccia con un martello i passanti. I carabinieri lo arrestano

I militari della Stazione Carabinieri di Aidone sono intervenuti in pieno pomeriggio nel centro cittadino, poiché un uomo di 48 anni originario di Catania, ma residente ad Aidone, visibilmente ubriaco ed armato di un martello è andato in escandescenza, minacciando i passanti, rimasti attoniti ed impauriti. La pattuglia, immediatamente giunta sul posto, ha cercato inizialmente di calmare l’uomo che, per tutta risposta, ha minacciato di morte i Carabinieri scagliandosi contro di loro, cercando di colpirli con il martello e strattonandoli.

Pronta la reazione dei militari che sono riusciti a bloccarlo, disarmandolo anche grazie all’aiuto di un’altra pattuglia della Compagnia di Piazza Armerina, intervenuta in aiuto dei colleghi. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L’arrestato risponderà per i reati di resistenza, violenza e minaccia aggravate a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed ubriachezza.