Ruba un auto e non si ferma all’alt della stradale. La polizia lo insegue e lo blocca

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna e della Sezione Polizia Stradale di Enna hanno deferito all’Autorità Giudiziaria B.G., classe 1983, con precedenti di polizia, per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel pomeriggio di domenica 7 marzo 2021, durante il normale servizio di controllo del territorio ed in particolar modo della circolazione autostradale, la pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Enna ha notato un veicolo sospetto ed ha intimato l’ALT.

Il conducente del veicolo dapprima rallentava la marcia fino a fermarsi per poi ripartire a tutta velocità. Nonostante i vari tentativi di fare fermare il veicolo, l’uomo insisteva nella fuga creando grave nocumento per la circolazione stradale. Poco dopo, nei pressi dello svincolo autostradale di Catenanuova, fermava repentinamente la marcia al centro della carreggiata creando ancora più pericolo per la circolazione stradale.

Gli Agenti della Polizia Stradale, prontamente, per evitare più gravi conseguenze, scendevano dall’auto di servizio e facevano rallentare il traffico; in quel momento il conducente si dava a precipitosa fuga a piedi scavalcando il guardrail ed attraversando l’autostrada. Inseguito dai poliziotti, il fuggitivo abbandonava l’autostrada per fuggire lungo i campi; nel contempo sopraggiungeva personale della Squadra Mobile che era stato prontamente avvisato.

Dopo pochi minuti dall’inseguimento B.G. veniva bloccato e accompagnato per le formalità di rito presso gli Uffici della Polizia di Stato. Da un accertamento effettuato il veicolo che conduceva risultava essere stato rubato qualche minuto prima a Nissoria. Al termine delle attività di indagine il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario che poco prima aveva segnalato il furto. Il giovane è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per i reati di furto aggravato del veicolo e resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto aveva creato un gravissimo pericolo per la circolazione stradale. La Polizia di Stato ha recuperato un veicolo provento di furto ed ha scongiurato che la condotta spregiudicata del criminale potesse provocare incidenti con gravi conseguenze per le persone che transitavano in quel momento in autostrada.