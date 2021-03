ASP Enna. Report vaccini e conferma misure fino al 6 aprile per chi entra in Sicilia

I vaccini somministrati in provincia di Enna, conteggiando prime e seconde dosi, sono in totale 14.031, pari al 9,8% della popolazione totale da vaccinare (circa 143.000 abitanti con i requisiti anagrafici). Gli anziani vaccinati sono 3652; a essi si aggiungono gli ospiti di Case di Riposo e strutture di lungodegenza, pari a ulteriori 1255 cittadini, di cui già 780 hanno ricevuto la seconda dose.

Le seconde dosi sono state inoculate, in totale, a 3995 cittadini che hanno completato pertanto la procedura della vaccinazione.

Come comunicato dal Data Manager, dott. Natale La Grotteria, tra le varie categorie, sono 769 gli operatori delle strutture per lungodegenti vaccinati; 575 gli operatori delle Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco 152, 229 gli appartenenti al mondo della scuola a cui è rivolto, da più parti, l’appello ad aderire alla vaccinazione. Sempre facilmente raggiungibili, anche attraverso il sito regionale siciliacoronavirus.it, la piattaforma dedicata alla prenotazione del vaccino e il numero verde 800 009966, attivo da lunedì a venerdì.

Confortanti anche i numeri relativi alle persone ricoverate all’Umberto I di Enna per la malattia del Coronavirus: alla data del 9 marzo 2021, i pazienti nell’Area delle Malattie Infettive sono 6; un solo paziente è ricoverato in Terapia Intensiva. Dagli inizi di novembre, 69 persone ricoverate sono, purtroppo, decedute. I dimessi, in totale, sono stati 340.

Sono valide fino al 6 aprile prossimo le misure di contenimento relative a chi fa ingresso in Sicilia. La proroga è entrata in vigore con l’Ordinanza Presidenza Regione Sicilia n.17 del 4 marzo 2021 ed è opportuna la conoscenza per intero delle misure contenute nell’Ordinanza. Rimane l’obbligo per chi entra in territorio siciliano, tra l’altro, di registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata e di sottoporsi al tampone molecolare entro le 48 ore precedenti l’arrivo. In alternativa al tampone molecolare entro le 48 ore, occorre sottoporsi al tampone presso uno dei drive in allestiti. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Tra le opzioni, vi è anche l’esecuzione del tampone molecolare a proprie spese presso un laboratorio autorizzato. Nel caso in cui non si seguono le procedure indicate, c’è l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al Medico di Medicina Generale, al Pediatria di Libera Scelta e all’ASP di appartenenza.

Nel Portale della Regione Siciliana, alla voce Ordinanze Covid-19, si possono leggere le indicazioni contenute nelle ordinanze.