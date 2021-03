Filctem Cgil – Un piano di sviluppo per la provincia di Enna

La Filctem Cgil di Enna ha più volte sollecitato alle Istituzioni una politica industriale di rilancio del territorio attraverso un piano mirato di ricerca e innovazione, un ammodernamento delle infrastrutture, un investimento sull’intero sistema di energia e sul ciclo dei rifiuti, un piano sul risparmio energetico, la rigenerazione urbana, l’implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, la promozione di un’economia circolare fondata su riciclo e riuso e la ricerca di investimenti privati per rilanciare la Provincia di Enna.

E l’opportunità dei fondi del Recovery Plan può rappresentare una Grande Opportunità per creare sviluppo in provincia – è quanto auspicato dal Segretario Generale della Filctem Cgil di Enna, Alfredo Schilirò.

I fondi Europei rappresentano la benzina per investire su un nuovo modello di sviluppo, che sia capace di affrontare le criticità storiche che il nostro paese non ha saputo fino ad oggi risolvere e che l’emergenza ha messo in luce evidenziando le diseguaglianze economiche e sociali che in modo sempre più feroce lacerano questa provincia. L’utilizzo dei fondi Europei rappresenta una straordinaria opportunità soprattutto se verranno utilizzati su settori davvero strategici. Il nostro è un territorio strategico- afferma Schilirò- dove le bellezze paesaggistiche archeologiche e agricole devono interagire con le nuove tecnologie innovative.

Il governo Draghi ha scelto di affidare alla statunitense McKinsey la consulenza per la messa a punto del Recovery plan per l’utilizzo dei fondi europei. A lungo McKinsey è stata considerata la più prestigiosa società al mondo nel suo campo, che è poi quello di suggerire ad aziende e governi come aumentare i profitti e ridurre le spese. Insomma il Governo – aggiunge Schilirò -sta affidando lo Stato ad una società ultraliberista e sta oscurando la Politica. Questo è un fatto estremamente grave. Tuttavia- ci auguriamo – che il Governo torni indietro nei suoi passi. Non dimentichiamo che siamo di fronte ad un fatto inedito: la grande politica keynesiana dell’Europa con il Recovery fund, cercherà di diffondere benessere anche nel territorio siciliano ed ennese. Alla luce di quanto sta avvenendo occorre aprire una nuova fase – si augura Schilirò – dove si avvii un confronto permanente tra le istituzioni, il sindacato, le imprese, le amministrazioni locali, con il mondo dell’associazionismo, con l’Università che metta in campo un Piano di Sviluppo e una Politica Industriale per questa Provincia.

Alfredo Schilirò

SEGRETARIO GENERALE FILCTEM CGIL ENNA