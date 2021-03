Piazza Armerina. Possibile presentare istanza per la richiesta di interventi in favore di soggetti in condizione di disabilità grave

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Da oggi è possibile presentare istanza per la richiesta di interventi in favore di soggetti in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92. Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici del Comune, via Atrio Fundrò, 1 e la valutazione sarà effettuata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale sociosanitarie (U.V.M.) che procederà alla presa in carico del paziente e all’elaborazione di un piano personalizzato.