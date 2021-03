Igiene Ambientale Fiadel- Per Sauro: “Subito una ricognizione del personale in servizio”

“Chiederemo per i prossimi giorni un incontro con l’ S.R.R al fine di promuovere subito una ricognizione di tutto il personale amministrativo e operativo in forza nei servizi di igiene ambientale nei comuni ennesi, un comparto di estrema importanza che necessita di tutti gli operatori utili per lo svolgimento ottimale del servizio e della relativa filiera, la ricognizione deve riguardare i soggetti in età pensionabile, le qualifiche nei singoli cantieri in rapporto al numero degli abitanti e al servizio svolto, il ruolo degli amministrativi e dei tecnici impegnati nelle strutture, quanti sono in congedo o quanti usufruiscono di eventuali aspettative, eventuali carenze in organico, il rispetto della legge 9/2010, una pronta ricognizione consentirà una giusta programmazione in termini di eventuali assunzioni utilizzando prioritariamente il bacino del personale previsto dalla normativa, ma anche servizi più efficienti e qualifiche piu’ funzionali per l’ espletamento del servizio alla luce di una normativa in continua evoluzione.” Lo rende noto Salvatore Sauro, segretario provinciale della Fiadel-CSA, aderente alla Cisal.