ASP Enna. Effettuati due trapianti di cornea all’Umberto I di Enna.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Due pazienti sono stati sottoposti al trapianto di cornee nel Reparto di Oculistica dell’Ospedale Umberto I di Enna.

“Le cheratoplastiche sono state eseguite nei confronti di due pazienti affetti da patologia degenerativa delle cornea – dichiara il dott. Sergio Scalia che dirige il Reparto di Oculistica- e ora, grazie al gesto di solidarietà di chi ha scelto di donare , riacquisteranno la vista e una migliore qualità della vita”. Il trapianto di cornea, o cheratoplastica, consiste nella sostituzione della cornea danneggiata con un’altra proveniente, infatti, da un donatore.

Grande soddisfazione è espressa dai due pazienti e dalle rispettive famiglie. L’equipe, diretta dal dott. Sergio Scalia, costituita dai medici Marisa Sanfilippo, Luigi Messina e Luciano Di Rao, ha ricevuto l’immediato plauso della Direzione dell’ASP di Enna. “I due trapianti di cornea che per la prima volta sono stati effettuati ieri alľUmberto I, – afferma il Direttore Generale, Francesco Iudica – sono la dimostrazione che quando un’Azienda Sanitaria seleziona i propri professionisti solo ed esclusivamente sul piano del merito, senza condizionamenti, senza accondiscentimenti, o peggio complicità, con interessi di parte, i risultati non tardano ad arrivare.

A tutta l’equipe guidata dal dott. Scalia, medici ed operatori sanitari che hanno rivoluzionato ľoculistica ennese, la mia gratitudine. Ma, soprattutto, il mio impegno a sostenere il loro sforzo per fare delľ oculistica di Enna, un centro di eccellenza. Nell’unico modo che ci è possibile: potenziare tecnologicamente il reparto. Come abbiamo fatto già oggi, avviando la procedura per l’acquisto di un retinometro che migliorerà anche le performance dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale.”

(nella foto, il dott. Sergio Scalia con i medici del Reparto e i due pazienti)