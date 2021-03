Vaccino over 80, e non solo: assistenza nella prenotazione on line grazie al CIF

A Piazza Armerina per fornire un aiuto alle donne che devono prenotarsi, ma non hanno praticità con gli strumenti informatici, l’Associazione CIF(Centro Italiano Femminile) con le proprie volontarie si mette a disposizione: basta chiamare il numero 3883554811 (Cell. presidente Lucia Giunta) per poter esser così assistite nella fase di prenotazione dall’associazione stessa che si è resa disponibile ad aiutare chi non può o non ha familiari che possano essere di supporto per le necessarie prenotazioni. Un impegno di concreta solidarietà, in un momento di grande difficoltà sociale, che rientra nelle finalità del CIF, associazione da decenni attiva sul territorio con servizi sussidiari ed integrativi a quelli pubblici