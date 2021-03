Mercoledì 3 marzo alle 10 un webinar formativo gratuito per imprese e dipendenti addetti al web-commerce

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“Nuovi trend di crescita per il business. Il ruolo dell’audio e del video nel 2021” è il titolo del webinar formativo gratuito per tutte le imprese ed i dipendenti addetti al web-commerce che si svolgerà mercoledì 3 marzo, alle 10, con approfondimenti sui nuovi trend di crescita per il business. Il ruolo dell’audio e del video nel 2021″. Si rinnova e si potenzia l’impegno della Camera di Commercio di Palermo Enna in favore degli imprenditori e del personale aziendale. Continuano gli appuntamenti formativi del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna – alla presenza del presidente Alessandro Albanese e del segretario generale Guido Barcellona – che con Eccellenze in Digitale, il programma di Unioncamere e Google.org, quest’anno mira a formare sia gli imprenditori che il personale aziendale. “L’incontro del 3 marzo vuole portare a conoscenza delle imprese del territorio come l’audio e il video vengono utilizzati nelle strategie di marketing aziendale per aumentare le vendite, creando piani di crescita vincenti per il business”, spiega il presidente Alessandro Albanese. “Nello specifico si parlerà di Asmr marketing, strategie di crescita su YouTube e Spotify – precisa il segretario generale Guido Barcellona – infine ci si focalizzerà sul nuovo social 100% audio, Clubhouse, che sta spopolando proprio in questi ultimi mesi”. Il webinar sarà tenuto da Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/tA65LwvBi25bPBibA . Il giorno dell’evento solamente gli iscritti riceveranno il link per partecipare alla formazione gratuita. Per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale https://www.facebook.com/pidpaen .