Piazza Armerina – Il consigliere Renzo Amore si scusa per il suo “gesto sconsiderato” in consiglio comunale.

Con un lungo post, ricco di precisazioni e spiegazioni tecniche, il consigliere Renzo Amore si è scusato per quello che lui steso definisce un “gesto sconsiderato” nei confronti del sindaco. “Prima di tutto vorrei chiedere scusa alle persone che hanno visto il video, in diretta e non, per le mia espressione infelice, causata dalle offese che il sindaco ha arrecato nei miei confronti – scrive Amore – ribadisco le mie scuse ai cittadini che hanno assistito a questo mio gesto sconsiderato, che ovviamente a mente fredda capisco bene che è stato un errore”. Credo che la reazione così violenta di Renzo Amore ad una frase del sindaco blandamente offensiva non sia solo l’effetto di un momento di rabbia ma rappresenti più in generale l’espressione di un malessere profondo che da anni si è impadronito della politica locale piazzese. C’è troppa violenza nelle discussioni, troppo livore negli interventi spesso offensivi. I toni andrebbero abbassati e l’arroganza messa da parte nel nome di una comunità che chiede più accordi che scontri soprattutto in questo particolare momento della nostra storia.